- Tank Operations: European Campaign est sorti

Publié le Mardi 27 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tank il y aura des hommes...

Tank Operations: European Campaign est désormais disponible en version finale, après plusieurs mois d'accès anticipé. Il est proposé à moins de 10 € sur Steam . Le jeu est développé par Linked Dimensions et édité par 2tainment.Il s'agit d'un wargame tactique au tour par tour qui se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale. Les joueurs vont y diriger les troupes alliées face aux forces du IIIReich. Toutes les missions sont inspirées de faits réels et se déroulent sur des champs de bataille situés un peu partout, et pas seulement en Europe comme l'indique le titre du jeu.Ainsi, vous combattrez en Afrique du Nord, au sud de l'Italie, près de Paris ou près de Berlin. 12 missions sont prévues, proposant plus de 50 unités de combat et de soutien, tanks, avions, infanterie...