(TEST) Mario vs. Donkey Kong (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 26 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les dangers de la pub

Nintendo m'énerve. Je vous jure. Ça me saoule de voir débarquer d'innombrables remakes, de Super Mario RPG à ce Mario vs Donkey Kong en passant par Mario Party Superstars, Super Mario 3D World, Super Mario 3D All-Stars et j'en passe...Au lieu de nous créer de nouveaux opus, ils nous refourguent leurs vieilleries, à peine améliorées pour certaines.Et le pire, c'est que ça marche. Parce que ce sont des bons jeux, parce qu'on les retrouve toujours avec plaisir, parce qu'ils ajoutent juste ce qu'il faut pour titiller notre petit coeur de fan...Nintendo m'énerve. Et ils m'énervent d'autant plus que je n'arrive pas à leur en vouloir, en fait. Parce que je m'amuse toujours autant avec leurs jeux.