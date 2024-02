- Dungeons of Hinterberg, le nouvel A-RPG s'offre un trailer

Publié le Lundi 26 février 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi dubitatifs

Dungeons of Hinterberg est un action-RPG qui sortira cette année sur PC et sur Xbox Series, mais aussi via le Game Pass. Il est développé par Microbird Games et édité par Curve Games.Dans le jeu, vous allez parcourir des glaciers inspirés des montagnes alpines autrichiennes et buter du monstre, découper du stalactite à grands coups de rayon laser, vous promener en overboard, le tout en petites baskets.Vous pourrez aussi aller au ciné, aller au spa, explorer des mines en wagonnet, vous faire des amis parmi la population de Hinterberg et même rider des rails fluos dans les airs.Enfin... voilà quoi...