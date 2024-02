- Tales of Fortunata, une nouvelle aventure pour Adventure Forge

Publié le Lundi 26 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Adventure Forge est une plateforme de création de jeux narratifs développée par Jordan Weisman, Game Designer sur des jeux tels que BattleTech, Mechwarrior, Shadowrun ou Crimson Skies.C'est un "jeu de création". Vous allez pouvoir "développer", à l'aide d'outils narratifs, vos RPG, vos Visual Novels, vos jeux d'aventure, vous Point'n Click et autres types de jeux vidéo.Adventure Forge sortira dans le courant de l'année, sur Steam Pour cette plateforme, Jordan Weisman développe plusieurs projets, dont Tales of Fortunata. Il s'agit d'un jeu d'aventure se déroulant dans une Venise de la Renaissance légèrement fantasmée, avec des éléments de magie. On va y suivre Fortunata di Penna, une jeune voleuse de la Guilde des Voleurs, qui doit effectuer plusieurs missions. Ses aventures vont l'amener à se frotter aux puissantes familles de la Serenissima.Plusieurs jeux issus de cet univers de Tales of Fortunata seront proposés, dont un RPG en 3D isométrique, un Visual Novel... et les ressources pour créer ses propres aventures seront incluses dans Adventure Forge.