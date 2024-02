- Welcome to ParadiZe dévoile son multi

Publié le Lundi 26 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Plus on est de fous, plus on crie

Signé Nacon et Eko Software, Welcome to Paradize sortira le 29 février sur PC, PS5 et Xbox Series. Une nouvelle vidéo montrant le multijoueur a été mise en ligne.Dans le jeu, vous allez incarner un survivant à une épidémie de zombies qui débarque à Paradize, un hâvre de paix dans lequel un scientifique a réussi à inventer un casque capable de soumettre les zombies et les transformer en morts-vivants à tout faire. Mais quand vous arrivez sur place, vous vous rendez compte que tout est partie en couille et que Paradize s'est transformé en Enfer. Vous allez devoir faire le ménage et relancer la production de zombies esclaves pour redonner à la ville ses lettres de noblesse...Le test est en cours.