- Solium Infernum est sorti

Publié le Lundi 26 février 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu d'enfer

Remake d'un jeu sorti en 2009, Solium Infernum vous met dans la peau d'un Archidémon bien décidé à s'emparer du trône des enfers. Pour ce faire, il faudra maîtrisez les cinq sphères du mal : Colère, Tromperie, Prophétie, Destruction et Charisme.En bonus du jeu d'origine, cette nouvelle mouture proposera de nouveaux scenarii inédits et des matchs multijoueurs asynchrones d’une durée allant d’une heure à plusieurs semaines. La victoire se fera au prix d'alliances et de trahisons, faites au bon moment.Ajoutez une nouvelle interface et une refonte graphique.Le jeu vient de sortir. Il est signé League of Geeks, à qui l'on doit notamment Armello.