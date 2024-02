- King Arthur: Knight's Tale est sorti sur consoles PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 23 février 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Sacré Graal

King Arthur: Knight's Tale est un Tactical RPG basé sur la légende arthurienne. Il vous met dans la peau de Sir Mordred, après qu'il ait tué le Roi Arthur. Mais ce dernier vous a porté un coup fatal. Double malchance : La Dame du Lac vous a ramené à la vie afin d'arrêter un véritable cauchemar : Le roi Arthur est toujours vivant et est devenu un monstre terrible, et il sème le chaos sur l'île d'Avalon.Développé par NoecoreGames, sorti début 2022 sur PC, le jeu vient de sortir sur PS5 et Xbox Series.Les joueurs pourront bénéficier de quelques adaptations liées à la plateforme : choix entre un mode performance ou un mode qualité 4K. Un mode PvP local sera aussi proposé. Des trophées ont été ajoutés et, enfin, la PS5 bénéficie du retour haptique sur sa manette.