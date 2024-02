- Garden Life : A Cozy Simulator est sorti

Publié le Vendredi 23 février 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

L'amour des fleurs

Le jeu de jardinage Garden Life : A cozy Simulator est désormais disponible. Il est sorti sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sortira prochainement sur Nintendo Switch.Le test est en cours et sortira la semaine prochaine, sans faute.Développé par Stillalive Studios et édité par Nacon, le jeu vous demande de gérer le jardin communal d'un petit village. Au fil de vos rencontres, vous allez tenter de satisfaire toutes les demandes en transformant les lieux en petit coin de natude où il fait bon vivre.Vous pourrez, au fil du temps, débloquer de nouvelles zones, acheter de nouveaux outils et objets.