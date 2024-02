- Borderlands : la bande-annonce du film avec Cate Blanchett, Kevin Hart et Jack Black

Publié le Jeudi 22 février 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Mbof ?

L'un des jeux avec lesquels j'ai eu le plus de mal dans ma carrière, simplement parce que je n'ai jamais vraiment pu réussir à l'apprécier (bien au contraire), débarque au cinéma le 7 août prochain.Borderlands, un film d'Eli Roth avec Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu et Jamie Lee Curtis.On y suivra Lilith, une chasseuse qui revient sur sa planète d'origine, Pandora, planète entre SF et post-apo, sur laquelle des hordes de tueurs, des gangs de dégénérés et des monstres de tous types.Elle va faire équipe avec une bande de personnages singuliers : un mercenaire, une pré-ado et son protecteur balèse, et un robot : Claptrap. C'est Jack Black qui en assurera la voix.