- Nintendo dÃ©voile toute une liste de nouveaux jeux sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 22 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le retour du p'tit Mickey

Disney Epic Mickey : Rebrushed

World of Goo 2

Grounded

Penny’s Big Breakaway

Endless Ocean Luminous

Cinq titres signés Rare font leur arrivée sur Nintendo Switch : KILLER INSTINCT et BATTLETOADS IN BATTLEMANIACS dans le catalogue Super NES – Nintendo Switch Online, ainsi que SNAKE RATTLE N ROLL et R.C. PRO-AM dans le catalogue NES – Nintendo Switch Online. Blast Corps, qui intègre le catalogue Nintendo 64 – Nintendo Switch Online.

STAR WARS: Battlefront Classic Collection

SOUTH PARK: SNOW DAY!

Another Crab’s Treasure

Contra : Operation Galuga

Pepper Grinder

Pass d'extension Suika Game Multi-Player Mode

Pentiment

Tales of Kenzera: ZAU

ENDER MAGNOLIA : Bloom in the mist

Super Monkey Ball Banana Rumble

Monster Hunter Stories

Pocket Card Jockey : Ride On!

Shin Megami Tensei V : Vengeance

Arranger : A Role-Puzzling Adventure

Unicorn Overlord

GUNDAM BREAKER 4

FANTASY LIFE i

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream

Kingdom Come Deliverance - Royal Edition

Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!

Lors d'un nouveau Nintendo Direct: Partner Showcase, basé sur les développeurs extérieurs, Nintendo a dévoilé de nombreux nouveaux jeux et donné de nombreux détails sur d'autres.Notez que beaucoup de ces jeux ne sont pas une exclusivité Nintendo Swtich et sortiront sur d'autres plateformes. Voici la liste des jeux que vous retrouverez dans ce Nintendo Direct :On notera surtout, donc, le retour de Mickey dans le remake de l'excellent jeu sorti en 2010, World of Goo 2, parce que ça fait toujours plaisir, et on attend de voir ce que va donner la compil Star Wars Battlefront.