Terminator: Dark Fate – Defiance est sorti

Publié le Jeudi 22 février 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Follow me if you want to live

Terminator: Dark Fate - Defiance vient de sortir sur PC. Il est disponible sur Steam . Le jeu est signé Slitherine et il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel. Notez qu'il est basé sur le dernier film Terminator.Se déroulant durant la guerre entre les humains et les robots, vous allez devoir, via une campagne scénarisée, tenter de sauver l'humanité... Il y a aussi du jeu multi en 1v1, 2v1 et 2v2. 3 factions différentes sont jouables. Enfin, il y a une partie gestion, avec la nécessité de recruter et entraîner de nouvelles unités mais aussi améliorer son équipement et ses armes.Notez qu'aucune partie du jeu ne se déroule dans le temps présent.