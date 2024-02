Over The Top: WWI, un TPS qui sent la boue

Publié le Mercredi 21 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La moutarde va vous monter au nez

Over The Top: WWI est un Third Person Shooter, ou jeu de shoot en vue extérieure si vous préférez, qui se déroule dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale.Développé par Flying Squirrel Entertainment, à qui l'on doit Battle Cry of Freedom et Mount & Blade: Warband - Napoleonic Wars, le jeu vous met dans la peau d'un soldat en première ligne. Toutes les armes que vous trouverez pourront vous servir, même les tanks.Au menu, la possibilité de créer des barricades, des tranchées, de tout détruire à l'explosif, le terrain sera aussi déformable, plus de 50 armes seront proposées et vous pourrez jouer en solo ou en multi, dans des batailles regroupant jusqu'à 200 joueurs ou bots.Et on n'oublie pas le parfum du moment, le gaz moutarde, qui sera aussi de la partie.A découvrir sur Steam . La date de sortie n'a pas été encore donnée.