Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-février

Return to Grace (Cloud, Console et PC) - dès maintenant disponible

Tales of Arise (Cloud, Console et PC) - dès maintenant disponible

Bluey: The Videogame (Cloud, Console et PC) - le 22 février

Maneater (Cloud, Console, et PC) - le 27 février

Madden NFL 24 (Cloud) - le 27 février

Indivisible (Cloud, Console et PC) - le 28 février

Space Engineers (Cloud, Console et PC) - le 29 février

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console et PC) - le 5 mars

Microsoft Flight Simulator : Dune Expansion – Disponible dès maintenant

Calm Premium – Offre d’essai de 3 mois – Disponible dès maintenant

Apex Legends: Breakout Supercharge Pack – Disponible dès maintenant

Assassin’s Creed Valhalla: Drakkar Edition Pack – Disponible dès maintenant

Puzzle Quest 3: Green Knight’s Gear Bundle – Disponible dès maintenant

PUBG: Battlegrounds – Pack Survivant exclusif – Disponible dès maintenant

Madden NFL 22 (Console et PC) EA Play

Soul Hackers 2 (Cloud, Console et PC)

