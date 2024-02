Nyaaaanvy, un jeu de sumo... avec des chats

Publié le Mardi 20 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Miaoumpf ?

Vous voyez, les peluches nippones de chats façon traversins, toutes douces, toutes mignonnes ? Vous aimez ? Et bien les développeurs de chez Team DigitalMind également. A tel point qu'ils en ont fait un un jeu. Un jeu de combats de sumos. De peluches de chats.C'est un jeu prévu sur PC, via Steam , et Nintendo Switch. Un jeu de combats dans lequel vous devez dégager les autres joueurs de la plateforme, à la manière d'un jeu de type Brawl.C'est jouable jusqu'à 6 et ça sort le 22 février.