Hex Gambit: Respawned s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Mardi 20 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tu permets que je te saute dessus ?

On vous le rappelle, Hex Gambit: Respawned est développé par One Man Left Studios et sortira le 6 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour, qui se déroule sur un plateau et qui se joue en multijoueur. Mais même si le jeu est vraiment pensé multi, il est jouable via des défis.Au final, on se retrouve avec une sorte de jeu de société qui s'adresse à toute la famille en raison de ses règles simples et son rythme rapide : vous allez devoir sauter sur la tête des autres joueurs pour les éliminer et devenir le nouveau souverain du Royaume.Au menu, du solo donc, mais surtout des modes pour 2 à 4 joueurs en multi compétitif (avec possibilité d'écran partagé) et en mode 2v2.