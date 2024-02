Farming Simulator Kids annoncé pour le 26 mars

Publié le Mercredi 21 février 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vivement le DLC manif

Giants Software a annoncé la date de sortie de son Farming Simulator Kids, autrement dit la version ch'tites n'enfants de son célèbre jeu d'agriculture.Farming Simulator Kids sortira le 26 mars prochain sur Nintendo Switch et sur mobile. Le jeu proposera, via des graphismes adaptés aux plus jeunes, de gérer sa propre ferme. Un créateur de personnage permettra de customiser son héros ou son héroïne. Vous pourrez visiter la ferme, l'étable, le marché... planter quelques 10 types de culture, pour créer plus de 75 produits alimentaires, avec l'aide de plus de 100 outils...On ne sait pas, par contre, si vous pourrez aller faire chier les gens en collant vos tracteurs de merde en plein milieu des routes, ou tenter de bloquer Rungis pour affâmer les parisiens, ces salauds, avant de les trouver vachement chouettes durant le salon de l'Agriculture.On vous tiendra au courant. En attendant, y'a une chouette petite bande-annonce qui vous attend :