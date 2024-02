Planet Zoo: Console Edition dévoile une vidéo de gameplay

Publié le Mercredi 21 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Il est interdit de nourrir les animaux (en leur jetant ses enfants)

Planet Zoo: Console Edition arrive le 26 mars sur PS5 et Xbox Series. Il sera disponible au prix de 49,99 €. Une version Deluxe Edition, à 59,99 €, sera aussi proposée. Elle incluera 16 animaux supplémentaires et deux scenarii inédits. Enfin, une Ultimate Edition rajoute à tout ça quelques 14 DLC, pour la modique somme de 119,99 €.Les joueurs qui précommandent le jeu auront doit à 3 animaux exclusifs : l'hippo nain, la Gazelle de Thomson et le dragon de Komodo.Ce jeu de gestion de zoo, dans lequel vous devrez prendre autant en compte le bonheur de vos pensionnaires que celui des vos visiteurs, mais aussi la sécurité parce qu'on n'est pas dans Jurassic Park et voir un gamin se faire bouffer par une hyène, ça peut faire tâche, s'illustre dans une toute nouvelle vidéo de gameplay.