Zombie Within : jouez un zombie, tuez des gens

Publié le Mercredi 21 février 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un job pour moi, ça

Zombie Within est un jeu développé par New Gen et édité par WAndering Wizard. Il s'agit d'un jeu multijoueur, jouable à 6, dans lequel un des joueurs est un zombie. Mais un zombie infiltré das un camp de survivants et qui va devoir... tuer tout le monde.Les 5 autres joueurs devront le démasquer avant qu'il n'arrive à commettre ses méfaits.Le zombie pourra changer d'apparence, faire des tâches classiques pour se fondre dans la masse ou encore fermer des générateurs et répandre des infections.A découvrir sur Steam , dès demain, à partir de 19h.