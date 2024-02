Gigantic : Rampage Edition annoncé sur PC, PlayStation et Xbox

Publié le Mercredi 21 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Moba... le pas ?

Gigantic est un MOBA, développé par Abstraction Games et édité par Gearbox Publishing. Sorti il y a plus de 7 ans, le jeu a vivoté depuis et revient en force dès le 9 avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, dans une Rampage Edition.Vous y trouverez de nouveaux personnages, chacun doté de ses propres capacités qui pourront être améliorées au fil de l'expérience récupérée, du nouveau contenu, de nouvelles fonctionnaités comme le crossplay (jouez ensemble quelle que soit votre plateforme), de nouvelles cartes et arènes, de nouveaux modes de jeux...Gigantic: Rampage Edition sera proposé au prix de 19,99 €.Une bêta fermée débute demain sur Steam et durera deux jours. Vous pouvez encore vous y inscrire.