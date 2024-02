Final Fantasy VII Rebirth : du nouveau contenu pour la démo

Publié le Jeudi 22 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Inédit, mais inutile ?

Square Enix a mis à jour sa démo pour Final Fantasy VII Rebirth. La mise à jour est intitulée « Le début d'une nouvelle ère à Junon » et vient enrichir la démo « La chute d'un héros à Nibelheim ».« Le début d'une nouvelle ère à Junon » est du contenu supplémentaire créé spécialement pour la démo. Les joueurs accompagnent Cloud, Tifa, Barret, Aerith et Red XIII et exploreront la ville portuaire de Junon.Les données de sauvegarde de cette démo « Le début d'une nouvelle ère à Junon » ne pourront pas être transférées vers la version complète du jeu.Pour la télécharger, rendez-vous sur le PlayStation Store