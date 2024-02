- Shin Megami Tensei V: Vengeance arrive le 21 juin

Publié le Jeudi 22 février 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Rebelotte

Shin Megami Tensei V: Vengeance sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam le 21 juin 2024.Le jeu proposera l'intégralité du jeu Shin Megami Tensei V, sorti il y a 2 ans sur Nintendo Switch et que nous avions testé ici Cette édition "Vengeance" ajoute un nouveau scénario, de nouvelles zones, de nouveaux démons, de nouvelles musiques. Ajoutez un système de combat amélioré.Les précommandes débuteront le 27 février 2024.