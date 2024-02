- Shadow of the Erdtree, l'extension dâ€™ELDEN RING sortira le 21 juin

Publié le Jeudi 22 février 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Il était temps

Éditions de base ELDEN RING Shadow of the Erdtree – Version standard de l’extension, disponible au format numérique sur toutes les plateformes.

ELDEN RING Édition Shadow of the Erdtree – Pack spécial regroupant le jeu de base ELDEN RING (format physique) et l’extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree, (format numérique) ; version physique disponible à la vente sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S uniquement ; disponible au format numérique sur toutes les plateformes. Éditions Premium Pack Premium – Contient l’extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree, un artbook numérique et la bande originale bonus de l’extension. Disponible au format numérique sur toutes les plateformes.

Édition Deluxe – Contient le jeu de base ELDEN RING, l’extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree, ainsi que l’artbook numérique et la bande originale du jeu de base et de l’extension. Disponible au format numérique sur toutes les plateformes. Édition Collector (quantités limitées) ELDEN RING Shadow of the Erdtree, Édition Collector – Contient un code pour l’extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree, sur la plateforme sélectionnée, une statuette (46 cm) de « Messmer l’Empaleur », un artbook physique de 40 pages et la bande originale. ELDEN RING Shadow of the Erdtree, Édition Collector est disponible en quantité limitée. Précommande de produits dérivés exclusifs (quantités limitées) Les précommandes sont ouvertes pour le casque de Messmer l’Empaleur de l’extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree, disponible uniquement dans la boutique de Bandai Namco Entertainment en quantités très limitées. Cette offre exclusive inclut une réplique de l’imposant casque de Messmer l’Empaleur, fabriquée avec un soin du détail exceptionnel et livrée avec un certificat d’authenticité. L’offre sera valable dans la limite des stocks disponibles et sera expédiée le 21 juin 2024, jour de la sortie de l’extension. Il s’agit d’une pièce de collection ne contenant aucun élément de jeu.

Bandai Namco Entertainment Inc. et FromSoftware, Inc. sortiront la première extension d'Elden Ring le 21 juin prochain. Elle s'intitulera Shadow of the Erdtree.Dans cette extension, les joueurs devront explorer le royaume des ombres. Ils devront suivre les traces de Miquella et bénéficieront de l'accès à de nouvelles armes et armures.Ce DLC sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Il est d'ores et déjà en précommande.Plusieurs éditions sont proposées :