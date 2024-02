Inkulinati est désormais disponible sur PC et consoles

Publié le Vendredi 23 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Poids plume

Inkulinati est un jeu de stratégie au tour par tour, teinté d'humour. Il est signé des développeurs de Yaza Games et édité par Daedalic Entertainment.Vous allez incarner un maître de l'encre vivante, dessins style médiévaux, et allez devoir collectionner diverses créatures des "marginalia" médiévales pour affronter vos rivaux.Sorti en février en accès anticipé sur PC et Xbox, le jeu est désormais disponible Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox One (via le Xbox Game Pass) et PC.