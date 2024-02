- Monster Hunter Stories débarque sur PC et consoles

Publié le Vendredi 23 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Remake pas si moderne...

Capcom a annoncé le développement des versions Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC, via Steam, de Monster Hunter Stories. Le jeu, un RPG au tour par tour, arrivera sur ces plateformes cet été. Pas de sortie PS5 ou Xbox Series prévues.Sorti sur Nintendo 3DS en 2017, le jeu se focalise sur des cavaliers, pas des chasseurs, qui doivent ici tisser des liens avec les créatures, grâce aux gemmes d'amitié.Il sera retravaillé et amélioré. Visuellement, déjà. Modèles, textures, éclarages seront proposés en HD. Les voix jaonaises et anglaises seront incluses. Un mode musée proposera des croquis et musiques.