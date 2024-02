- Death Noodle Delivery, devenez le Uber Eats Cyberpunk de la nouille

Publié le Vendredi 23 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un job de rêve

Vous êtes embauché par la SARL Death Noodle Delivery. Vous allez devoir, sur votre hoverboard, livrer des portions de nouilles. Mais dans ce monde Cyberpunk, de nombreux dangers vous attendent : les autres livreurs, les conducteurs, les robots gérés par une IA défaillante ou même les brigands.Au fil du temps, vous pourrez améliorer votre hoverborard et le rendre plus rapide mais aussi plus mortel.Le jeu est développé par le studio Stupidi Pixel et édité par Troglobytes Games. Il sortira le 4 avril. Il est prévu sur Steam