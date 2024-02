Publié le Vendredi 23 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de Pierre ?

The Tribe Must Survive est sorti en accès anticipé sur Steam , au prix de 19,99 €. C'est un jeu de gestion et de construction se déroulant à la préhistoire. Vous allez devoir construire votre village, et protéger les membres de votre tribu. Attention, nuit et jour, la terreur rôde et n'attend qu'un moment d'inattention de votre part pour boulotter vos amis.Le jeu se déroule à la manière d'un rogue-like : il vous permet d'apprendre de vos erreurs et de survivre un peu plus longtemps à la partie suivante.Il est développé par Walking Tree Games et édité par Starbreeze Publishing,C'est chouette. Jouez-y.