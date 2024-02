- Broforce est sorti en boîte sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Lundi 26 février 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Back to the 80's

Sorti en 2015, ce qui ne nous rajeunit pas, vous en conviendrez, Broforce est un jeu indé qui a eu droit à son petit succès à l'époque et qui est entré au panthéon des pépites indépendantes auxquelles il faut avoir joué un jour.Développé par Free Lives et édité par Devolver Digital, le jeu est un run and gun en coop, à défilement horizontal, dont l'univers s'inspire des classiques du cinéma des années 80, de Rambo à Portés Disparus, en passant par Commando.Déjanté, ultraviolent, tout en pixel art, le jeu est un de ces petits bijoux qui font passer un excellent moment, posé sur son canap.Il vient de sortir en boîte pour la PS4 et la Nintendo Switch. Une version Deluxe (artbook + CD audio) est également disponible.