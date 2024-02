- Reynatis, un nouveau Action RPG signé NIS America

Publié le Mardi 27 février 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Dark Tokyo

Nis America a annoncé le développement d'un nouveau Action-RPG qui sortira cet automne, sur PS4, PS5, Nintendo Switch et PC. Le studio en charge du projet est Furyu Corporation, un studio japonais qui a travaillé sur des titres tels que The Caligula Effect:Overdose (Nintendo Switch), MONARK, CRYMACHINA, CRYSTAR, et The Legend of Legacy HD Remastered.Le jeu se déroule dans les rues de Shibuya, à Tokyo, dans une ambiance Dark Fantasy. Les habitants sont hostiles à la magie, forçant les sorciers à cacher leurs pouvoirs.Marin, un jeune sorcier, va explorer le quartier. Il va faire la connaissance de Sari, un agent de la MEA, organisation qui vise à contrôler les activités des sorciers.Entre visite, shopping, distractions et combats, Marin va tenter de faire changer les mentalités...