Saint-Quentin-en-Yvelines lance un Serious Games pour les JO

Publié le Mardi 27 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Nous sommes tous des champions

Allez, tiens, on va vous parler des Jeux Olympiques, cette période où "l'important, c'est de participer et de faire exploser les prix des loyers, le prix des transports, le prix de la bouffe, sans pour autant les baisser par la suite".L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (Élancourt, Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Voisins-le-Bretonneux, Magny-les-Hameaux, La Verrière, Coignières, Maurepas, Plaisir, Les Clayes-sous-Bois et Villepreux) située dans le 78 accueillera divers disciplines olympiques (Golf, VTT, cyclisme sur piste).Elle a décidé de développer un Serious Game destiné aux 6/15 ans dans lequel les joueurs pourront retrouver la flamme olympique dans la ville retranscrite en partie en 3D, résoudre des quêtes, rencontrer des personnages et en apprendre plus sur les valeurs primordiales mais trop souvent oubliées du sport : solidarité, volonté et surtout respect.Un petit jeu dans lequel le but est de retrouver le code du coffre-fortUn Kit pédagogique est disponible à l'attention des parents et enseignants.A retrouver sur le site de Destinations Champions . Une initiative sympa qui pourra peut-être vous faire gagner 50 places pour les JO.