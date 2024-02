- Taxi Life: A City Driving Simulator dévoile une toute nouvelle vidéo

Publié le Mardi 27 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Toi aussi, joue un gros con

Taxi Life : A City Driving Simulator sortira le 7 mars prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est développé par le studio Simteract et édité par Nacon.Pas de surprise : il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez incarner un chauffeur de taxi qui possède sa propre compagnie et va devoir satisfaire ses clients tout en faisant avec la circulation de la ville espagnole de Barcelone.Non seulement vous devrez conduire et gagner de l'argent avec vos multiples courses, mais il faudra aussi gérer votre compagnie : embauche de chauffeurs, achat de véhicules, choix des plages horaires et des quartiers à sillonner...Reste à savoir si chauffeur de taxi est un job qui fait suffisamment rêver pour donner envie d'en incarner un. Quoi que... après tout, qui n'a jamais rêvé d'être un gros con d'arnaqueur ?