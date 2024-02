Publié le Mardi 27 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

A la pêche !

Pocket Fishing est sorti sur Nintendo Switch. C'est un jeu de pêche qui vous propose d'aller taquiner quelques 65 espèces de poissons, histoire de voir s'ils peuvent être consommés en sushis.Ce petit jeu d'arcade est déjà paru sur mobiles, sur iOS et Android. Il est développé et édité par Ultimate Games SA et se joue en solo.Pocket Fishing veut mettre l'accent sur le côté relaxant de la pêche. Le tout façon arcade (donc ce n'est pas une simulation réaliste).Le jeu est proposé à moins de 13 €.