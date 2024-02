On a des dates de sorties pour les futures extensions Magic: The Gathering

Publié le Mercredi 28 février 2024 à 10:00:00 par Théo Valet

Ça arrive très bientôt !



Ensuite, on a l'extension "Les hors-la-loi de Croisetonnerre" qui arrive le 19 avril 2024. Cette dernière a pour thème le Far West avec des histoires de braquage et le retour du Planswalker Oko. Je suis déjà fan des illustrations dans le style des avis de recherche.





Horizons du Modern revient le 14 juin 2024 avec Horizons du Modern 3. Ces extensions ont la particularité d'apporter avec elles des drafts endiablés ainsi qu'une bonne dose de nostalgique grâce aux retours de personnages appréciés des fans, de mécaniques connues repensées pour l'occasion et de nouvelles cartes Planeswalker recto-verso.





L'extension dédiée à Assassin's Creed arrive le 5 juillet 2024. On retrouvera bien évidemment tous les personnages les plus connus de la licence adaptée en carte Magic, comme Altaïr, Ezio et j'en passe. Qui dit assassins, dit également nouvelles mécaniques propres à l'extension.







Et enfin, Bloomburrow est prévu pour le 2 août 2024 et met en scène un plan inédit, où les humains n'existent pas. On retrouvera donc un groupe d'aventuriers composé d'animaux anthropomorphes qui devront réussir une importante quête.





Comme vous pouvez le voir, les joueurs de Magic vont en avoir pour leur argent d'ici cet été, et il en a pour tous les goûts. De mon côté, j'ai une attente particulière pour "Les hors-la-loi de Croisetonnerre" et son côté Far West qui m'intrigue énormément !

Il y a de ça 6 mois à peu près, on avait fait le point ( juste ici ) sur les extensions Magic: The Gathering jusqu'en 2026, mais plusieurs extensions n'avaient pas encore de dates précises. Durant le MagicCon de Chicago qui a eu lieu le week-end dernier, on a pu avoir un aperçu des 5 prochaines extensions, en plus de leurs dates de sorties précises.On le savait déjà, maisarrive le. On y retrouvera des personnages et des décors des jeux Fallout et Fallout 2 à travers une multitude de cartes ainsi que 4 nouveaux decks Commander qu'on vous avait présenté juste ici. La collaboration entre Wizards of the Coast et Bethesda se poursuivra également à travers une collection "Secret Lair × Fallout" qui sera disponible en exclusivité sur le site officiel Secret Lair. Il y aura trois produits à tirage limité : Secret Lair × Fallout: Vault Boy, Secret Lair × Fallout: Points of Interest, et Secret Lair × Fallout : S.P.E.C.I.A.L. qui seront disponibles en édition standard à 29,99 dollars et en édition Premium à 39,99 dollars. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site pour être prévenu quand les produits seront mis en vente.