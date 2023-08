On connaît la liste des sorties de Magic: The Gathering jusqu'en 2026

Publié le Mardi 8 août 2023 à 10:00:00 par Théo Valet

On commence par le 8 septembre 2023 avec "Les friches d'Eldraine", une extension qui s'annonce comme un nouvel arc narratif après l'énorme guerre qu'on a eu contre les Phyrexians. On y rencontrera des personnages inspirés des contes de fées, et on pourra voir les conséquences de l'invasion phyrexiane.

Ensuite, l'extension "Docteur Who" débarque le 13 octobre 2023, avec quatre decks Commander couvrant 60 ans de cette saga emblématique. On pourra donc y retrouver les docteurs, les antagonistes, et j'en passe. Une news plus complète a été écrite avec amour, par nos soins, juste ici.

On continue avec "Les Cavernes Oubliées d'Ixalan" qui arrive durant le 4ème trimestre de 2023. Je ne vais pas vous mentir, c'est l'extension que j'attends le plus. On retourne à Ixalan avec ces incroyables dinosaures. L'extension inclut une collaboration avec Jurassic World pour célébrer les 30 ans de Jurassic Park, avec des cartes aux illustrations inédites reprenant les personnages de cette saga légendaires. Mon argent va partir dedans.

"Ravenica Remastered" arrive ensuite pendant le 1er trimestre 2024. On retrouve un plan qui a fait ses débuts en 2005 et on retrouvera donc tout ce que les fans ont aimés dans cette extension et notamment l'accent mis sur les guildes.

Durant le 1er trimestre 2024, on aura également "Meurtres au Manoir Karlov", qui nous fera découvrir Ravenica à travers les yeux de fins détectives. Ça sera la première incursion de Magic dans le genre policier, avec des indices, des secrets, des identités cachés et bien évidemment des mystères à élucider. J'ai très hâte de voir quelle forme ça va prendre.

Petit aparté, pendant la même période, on aura également "Ravenica : Cluedo Edition", un jeu standalone reprenant les codes du Cluedo classique et les codes de Magic. C'est un mélange étonnant, on attend d'en savoir plus.

On enchaîne avec la prochaine grosse collaboration avec une licence très connue, j'ai nommé "Fallout". Et oui, on aura plusieurs decks Commander qui nous emmènerons dans le monde post-nucléaire de Fallout, avec ces factions, ses mutants/monstres irradiés et ses robots rétro-futuristes. Cette extension arrive en mars 2024.

On revient dans le monde plus classique de Magic avec "Les Hors-La-Loi de Croisetonnerre" qui nous emmenera dans un nouveau monde mettant en scène des méchants célèbres de Magic. Le set est un jeu d'action et de "frontier fantasy" qui réimagine le genre du western. Elle arrive au 2ème trimestre 2024.

Autre grande licence à débarquer dans Magic, "Assassin's Creed". La saga d'Ubisoft se fait une place dans Magic en juillet 2024. On y retrouvera tous les jeux Assassin's Creed au sein d'une extension avec des mécaniques uniques et des réimpressions de cartes dotées de nouvelles illustrations.

On continue avec "Modern Horizons 3" qui arrive en 2024. Cette extension met en avant le format Draft, très apprécié des joueurs. On retrouvera des personnages connus des joueurs, des cartes double face et des Planeswalkers.

"Bloomburrow" arrive au 3ème trimestre 2024 où les joueurs visiteront le monde du même nom qui est, apparemment, tout mignon et douillet. Il ne contient aucun humain, on suivra donc des groupes d'aventuriers composés d'animaux anthropomorphes qui vont s'unir pour accomplir une quête cruciale.

"Duskmourn : House of Horror" arrive au 4ème trimestre 2024 et se déroule dans un manoir hanté. Cette extension s'inspirera des films d'horreurs, des jeux et des médias des années 1980. Spooky !

2025 commencera avec "Innistrad Remastered" qui reprendra donc l'extension du même nom sortie précédemment et qui nous plonge dans un univers d'horreur gothique. Cette extension sera apparemment taillée pour le draft.

Ensuite, toujours en 2025, on retrouve une autre licence, et cette fois-ci, c'est "Final Fantasy" qui arrive dans Magic. On retrouvera donc tous les jeux principaux de la saga dans une seule et même extension. Elle sera disponible également en version numérique sur Magic : The Gathering Arena.

On commence par le 1er trimestre 2025 avec l'extension "Nom de code : Tennis", qui comme son nom l'indique mettra en avant le genre de la course automobile. Imaginez une course à la mort (comme le film avec Jason Statham) mais dans le monde de Magic et qui se déroule sur trois mondes différents.

Ensuite, encore en 2025, on a "Nom de code : Ultimate" qui mettra en avant les dragons du plan Tarkir.

"Nom de code : Volleyball" ne mettra pas en avant un tournoi de Volleyball mortel sur plusieurs plans, mais prendra la forme d'un space-opera de science-fiction. Les Concept Art sont très très prometteurs ! Elle aussi arrivera en 2025.

Pour en finir avec 2025, on aura "Nom de code : Wrestling" qui ramènera les joueurs sur le plan de Lorwyn avec ses gobelins, ses sangamis, ses fées et ses elfes.

En 2026, on aura "Nom de code : Yachting", qui se déroule à Strixhaven sur Arcavios et qui met en avant des étudiants, des professeurs et tout ce que l'on peut attendre d'un collège magique.

Et on termine 2026 avec "Nom de code : Ziplining" qui sera la conclusion épique de l'arc narratif débuté par "Les Friches d'Eldraine".

On peut voir qu'il y en aura pour tous les goûts, que vous soyez fans de science-fiction, d'horreur, de dinosaures, d'assassins, et j'en passe. Comptez sur nous pour suivre de prêt ces futures extensions !