L'extension Univers Infini de Magic: The Gathering se dévoile plus en détails

Publié le Lundi 24 juillet 2023 à 11:45:00 par Théo Valet

Docteur Who débarque dans Magic

Le deck bleu, rouge et blanc nommé " Méli-Mélo Spatio-Temporel " qui mettra en avant le neuvième, le dixième et le onzième Docteurs ainsi que leurs compagnons.

" qui mettra en avant le neuvième, le dixième et le onzième Docteurs ainsi que leurs compagnons. Le deck bleu, noir et rouge nommé " Maîtres du mal " qui mettra en avant les antagonistes de Docteur Who.

" qui mettra en avant les antagonistes de Docteur Who. Le deck vert, blanc et bleu nommé " Voyage dans le passé " qui mettra en avant les huit premiers Docteurs et leurs acolytes.

" qui mettra en avant les huit premiers Docteurs et leurs acolytes. Et enfin le deck vert, bleu et rouge nommé "Puissance Paradoxale" qui mettra en avant le douzième et treizième Docteurs

On vous a déjà parlé de l'extension "Univers Infini" il y a quelque temps. A l'occasion du Comic-Con de San Diego, on a pu avoir un aperçu plus en détail de cette nouvelle extension qui met à l'honneur l'univers de "Docteur Who" afin de fêter les 60 ans de la licence.On sait désormais que cette extension comprendra 4 nouveaux decks Commander qui rendront hommage à la licence et aux personnages qu'on peut y trouver. On aura :En plus de ces 4 decks, on retrouvera bien évidemment des boosters collectors pour compléter votre collection et améliorer vos decks.Tout est disponible en précommande dès maintenant pour une sortie prévue le 13 octobre prochain.