Les Insolites de Japan Expo 2023

Publié le Lundi 24 juillet 2023 à 11:00:00 par Inès Pouille

… des perles bien cachées … ou pas vraiment.

Mesdames et messieurs, approchez donc !Pour vous, rien que pour vous, ma modeste personne (Inès) et mon cher et tendre (Arthur) avons eu le privilège, que dis-je l’IMMENSE HONNEUR d’obtenir l'accréditation presse de Japan Expo, afin de vous dénicher les perles de l’édition 2023 de ce salon, maintenant culte pour bon nombre d’entre vous.Car oui, il y en avait ! S’il arrive à chaque édition de tomber sur un concept de stand particulièrement saugrenu qui donne le sourire, nous en avons trouvé un petit florilège ce coup-ci !La médaille de bronze revient à l’atelier d’initiation au sabre coréen (du côté du hall Yuzu / Sky), qui vous invitait à tester votre entraînement en essayant de souffler une bougie avec votre lame. A noter que le responsable du stand, lui, n’avait pas besoin de ses fioritures, et soufflait plusieurs bougies d’un coup rien qu’avec ses coups de poings.En seconde place, on salue le stand de collaboration entre le film Mario Bros et la marque de cosmétiques LUSH, situé non loin du stand Nintendo, qui exposait une collection de savons, gel douches et bombes de bain aux formes et aux couleurs de l’univers du célèbre plombier rouge moustachu. Entre autres : un savon en forme de pièce, de la gelée de douche à la cannelle à l’effigie de Bowser, et le clou du spectacle : un bloc mystère bombe de bain, dans lequel se trouve un petit bonus en jouet une fois dissout. Bonne chance pour tomber sur l’étoile !Enfin, nous ne pouvions remettre la médaille d’or à un autres stand que celui des casques VR et accessoires connexes de Shiftall, campé entre le stand Micromania et Nintendo, qui exposait sa dernière pépite : le Mutalk, son microphone révolutionnaire permettant de hurler sans limites pendant sa partie de League of Legends, sans réveiller sa chère maman qui dort dans la chambre d’à côté. Tel un casque VR posé sur la bouche, aucun son ou presque ne peut en sortir. Si le concept semble répondre à un vrai problème, il nous a semblé à tout deux hilarant de voir la forme de l'objet dans une vidéo de présentation du Mutalk dans le cadre d’une session de jeu en VR.Mentions spéciales / nos autres coups de coeur :L’incontournable stand de fruits secs, qui à force est devenu mon point de repère à chaque fois que je visite Japan Expo.Le stand Celio avec sa nouvelle collection en avant première / rééditions de plusieurs collabs en lien avec des animes (qui m’a fait acheter une chemise One Piece alors que je n’ai jamais lu / vu cette œuvre tellement elle était sympathique).Le stand de statuettes de démons en céramique (ONITETSU) qui effectuait sa première exposition à Japan Expo, en proposant en plus de leurs statuettes porte-bonheur, des colliers, bracelets et cravates bolo uniques pour un prix carrément abordable au vu du travail nécessaire (chaque pièce étant produite à la main).Le stand de confection d'origamis, qui vous proposait ensuite de participer à un duel avec votre fier combattant de papier en tapant très vite avec les doigts sur un petit ring en carton, tel un match de sumo.Le stand de ramen faits maison du Food Court de la zone Sky / Yuzu, qui régalait bien et remplissait aisément le bidou pour 14 € la part de ramen et 11 € le curry.Le stand de customisation de sa carte bancaire avec pose de filtres à la demande, au cas-où avoir la bouille de votre perso d’anime préféré sur votre carte fait partie de ces choses qui égayent votre quotidien.