Brewpub Simulator est sorti

Publié le Lundi 24 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Impossible de ne pas lire Brewburp *burp*

On vous informait de la sortie imminente de Brewpub Simulator la semaine dernière, et bien ça y est, le jeu est disponible sur Steam Vous y tiendrez votre propre pub, et y brasserez vos propres bières, que vous servirez à vos clients.Bien entendu, vous pourrez personnaliser votre établissement, pour en faire un véritable temple de l'alcollisme, le but ultime étant de devenir le meilleur pub de la ville !