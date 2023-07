Un nouveau film Slam Dunk très prochainement en salles

Publié le Lundi 24 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Slam Dunk, c'est la base

Slam Dunk est un manga de sport, de basket plus précisément. Il s'agit d'un des plus gros succès des années 90s, et la franchise revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau film d'animation intitulé The First Slam Dunk.Ryota Miyagi joue toujours intelligemment et à la vitesse de l'éclair, contournant ses adversaires tout en gardant son sang-froid. Né et élevé à Okinawa, il avait un frère aîné de trois ans de plus. Sur les traces de ce dernier, joueur célèbre dès son plus jeune âge, Ryota est également devenu accro au basket. En deuxième année de lycée, il est le meneur de jeu de Shohoku, et participe au championnat national inter-lycées. À présent, ils sont sur le point de se mesurer aux champions en titre, les joueurs de Sannoh Kogyo…The First Slam Dunk sortira au cinéma le mercredi 26 juillet 2023, préparez-vous à mouiller le maillot !