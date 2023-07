Mortal Kombat 1, déjà des infos sur le DLC

Publié le Lundi 24 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Les Supers s'invitent à la fête

A l'occasion du Comic-Con de San Diego, un nouveau trailer de Mortal Kombat 1 a été révélé.De plus on a la confirmation que Li Mei, Tanya et Baraka seront bien présent pour le plus mortel des tournois.Enfin, des informations ont été révélées sur le premier DLC qui suivra la sortie du jeu. Ce Kombat Pack débloquera l'accès à trois habitués de la franchise : Quan-Chi, Ermac et Takeda Takahashi. Ainsi qu'à trois outsiders venus d'autres franchises, j'ai nommé Peacemaker (DC), Omni-Man (Invincible) et Homelander (The Boys).Pour rappel, la sortie de Mortal Kombat 1 est prévue pour le 14 septembre 2023, sur Ps5, Xbox Series, Switch et PC.