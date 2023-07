Atom Eve : un nouveau jeu Invincible

Publié le Lundi 24 juillet 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Pourquoi ces choix ?

Alors que tout le monde attend la sortie de la deuxième saison d'Invincible, un trailer pour un jeu dérivé de la franchise a été posté sur la chaîne Youtube de Skybound Games.Il s'agit d'un Visual Novel intitulé Atom Eve. C'est donc bien le personnage d'Atom Eve qu'incarnera le joueur, et pas Invincible. Ce choix à sans doute été fait en réponse aà l'épisode spécial diffusé sur Amazon Prime, préquel à Invincible et centré sur le personnage d'Atom Eve.Cette adaptation respecte bien la forme du matériau d'origine avec un aspect "comics", mais on est à même de se demander pourquoi avoir choisi de faire un Visual Novel - un jeu dans lequel le joueur ne contrôle pas l'action, mais la fait évoluer en choisissant parmis plusieurs possibilités - et pas un jeu de combat par exemple.Quoi qu'il en soit, Atom Eve n'a pas de date de sortie précise pour le moment, mais sera disponible courant 2023. Vous pouvez déjà accéder à sa page Steam