The First Descendant : une date pour la bêta

Publié le Lundi 7 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

C'est Destiny

The First Descendant est un RPG d'action et un shooter-looter à la troisième personne, à jouer en coopération avec jusqu'à 3 autres joueurs.Vous incarnez un Légataire, une sorte de surhomme qui a pour mission de sauver l'humanité.Une bêta cross-plateformes sera ouverte du 19 au 25 septembre 2023. Vous pourrez y accéder via PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Cette bêta promet une amélioration des performances et de la qualité de vie, ainsi que plus de contenu jouable avec 13 personnages différents, 11 nouvelles armes et de nouvelles missions.