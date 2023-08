An Ankou : un roguelike inspiré du folklore français

Publié le Lundi 7 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Découvrez les Ankous, des esprits assez méconnus

An Ankou est un roguelike d'action dans lequel vous devrez vous battre et fabriquer des armes et objets pour survivre le plus longtemps possible.Vous incarnez un Ankou, un serviteur de la Mort elle-même, armé d'une faux montée à l'envers lui permettant de collecter les âmes. Dans An Ankou, ce ne sont pas les âmes des vivants qui vous intéressent, mais bien celles des hordes de morts qui n'ont pas l'air d'avoir très envie de retourner là d'où il viennent.En progressant dans le jeu, vous pourrez débloquer de nouveaux équipements de départ, ainsi que de nouveaux Ankou jouables.An Ankou sortira sur Steam en early access le 17 août 2023.La roadmap du jeu a été communiquée pour vous rassurer sur le contenu qui sera régulièrement mis à jour.