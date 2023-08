Un nouveau trailer pour Last Train Home

Publié le Lundi 7 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Heureusement, ce n'est pas un train SNCF

Après la Première Guerre Mondiale, la Russie est en proie à une révolution, synonyme de guerre civile. C'est cette révolution et plus particulièrement la révolte de la Légion tchécoslovaque, que vous allez vivre dans le jeu Last Train Home.Last Train Home est un jeu de stratégie en temps réel (RTS) dans lequel vous incarnerez un commandant devant mener ses troupes à la victoire, mais aussi assurer la survie de ses hommes.Un nouveau trailer présentant un peu les enjeux de l'histoire a été mis en ligne sur la chaîne de THQ Nordic.On a toujours pas de date précise pour ce jeu qui sortira prochainement sur Steam