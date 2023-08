(Test) Manic Mechanic (Switch)

Publié le Vendredi 4 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Le Overcooked du beauf

J'ai jamais été trop voitures, mon truc quand j'étais petit, c'est les dinosaures (encore aujourd'hui d'ailleurs). Donc bon, Manic Mechanic, ça me parlait pas trop.Et bien sachez-le, après l'avoir testé, mon avis a radicalement changé, et maintenant, Manic Mechanic, ça ne me parle pas du tout !Objectivement ce n'est pas un mauvais jeu, et vous pourrez vous amuser en y jouant. Mais bon, c'est pas LE party game de l'année...