- Somerville : une aventure sci-fi sur Playstation

Publié le Vendredi 4 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Le trailer fait bien envie





Somerville embarque est un jeu de science-fiction narratif.Les aliens sont là, et ils vous nous faire payer la tecktonik.Progressez dans des paysages ravagés par l'invasion aliens, et dans lesquels ils ont laissé de mystérieux sédiments que votre personnage est capable de manipuler de différentes manières.Résolvez des puzzles et interrogez les survivants pour en apprendre plus sur les extraterrestres et leurs motivations.Somerville est un jeu très beau et très mystérieux, déjà disponible sur consoles Xbox et PC depuis novembre 2022, et qui sortira sur les consoles Playstation le 31 août 2023.