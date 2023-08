- Hawked : la bêta est ouverte

Publié le Vendredi 4 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Un peu de fraîcheur parmi les BR ?

La bêta de Hawked est ouverte depuis le 03 août dernier, si vous avez raté le lancement, c'est peut-ête le moment de vous remettre sur les rails.Pour rappel, Hawked est un Battle Royale de tir et d'extraction. Faîtes équipe avec deux autres joueurs pour obtenir des trésors et vous enfuir de la carte avant les autres. Attention car entre les pièges, les monstres et les joueurs adverses, bien des dangers vous barrerons la route.La bête de Hawked s'achèvera le 17 août prochain. Vous pouvez participer en vous inscrivant sur Steam ou sur le site officiel du jeu.