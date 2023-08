Un nouveau trailer de The Legend of Heroes : Trails Into Reverie

Publié le Vendredi 4 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Attention au mollets quand même

Au cours d'un tout nouveau trailer vidéo, The Legend of Heroes : Trails Into Reverie présente quelques notes et commentaires distribués par nos confrères journalistes JV.Car oui, si le jeu est bien noté. Il s'agirait de ne pas trop prendre le melon (les graphismes sont un peu datés, ne l'oublions pas).Pour rappel, cet ultime chapitre de la série The Legend of Heroes est déjà disponible sur Switch, PS4 et PS5.Dans ce jeu de combat et de stratégie, le joueur incarne trois personnages différents, qui ont chacun leur arc scénaristique.