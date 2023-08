CounterAttack : Uprising atterrira sur Switch

Publié le Jeudi 3 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

8 joueurs à l'écran ça doit être injouable...

CounterAttack est un shoot them up (schump) sidescroller, dans lequel vous controllez un vaisseau spatial assaillit par des hordes d'ennemis.Vous pourrez choisir parmi 8 pilotes, chacun ayant un vaisseau différent.Jouez seul ou avec vos amis, avec jusqu'à 8 joueurs en ligne et en cross-plateforme, et 4 joueurs en local.Le jeu vous propose un vaste arsenal d'améliorations à débloquer pour améliorer vos vaisseaux, ainsi que plus de 32 missions différentes. Et si cela ne vous suffit pas, vous aurez accès à un éditeur de missions, vous permettant d'en créer de nouvelles à votre convenance !CounterAttack : Uprising est déjà disponible sur PC et consoles Xbox, et sortira sur Nintendo Switch d'ici la fin de l'année 2023.