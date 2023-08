Slaps and Beans 2 : Bud et Terence sont de retour

Publié le Jeudi 3 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Un party game déjanté

Bud Spencer & Terence Hill : Slaps and Beans 2 est un party game un peu fou accueillant jusqu'à 4 joueurs.L'action prend place dans un univers "réaliste", en tout cas plus que dans la plupart des jeux du genre. Et les joueurs se disputeront la victoire au cours de différents mini-jeux tous plus fous les uns que les autres.Tout comme le premier opus, Slaps and Beans 2 est un hommage aux acteurs italiens Bud Spencer et Rerence Hill, connus pour avoir joué ensemble dans de nombreux westerns spaghetti et comédies.Pour ce deuxième épisode des aventures de Bud & Terence, le système de combat à été revu et amélioré. Et les scènes cinématiques sont cette fois-ci doublées dans différentes langues, pour que les fans du monde entier profitent pleinement de l'expérience.Slaps and Beans 2 devrait sortir le 22 septembre 2023, sur toutes les consoles, PC, Linux et Mac.