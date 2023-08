Ninja or Die est disponible

Publié le Jeudi 3 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Les ninjas font tout péter

On vous en parlais précédemment, Ninja or Die est enfin sorti.Au cœur d’un cataclysme dans le Japon de l’époque d’Edo, Ninja or Die: Shadow of the Sun est un Roguelike ultrarapide inspiré du folklore japonais.Dans ce roguelite violent et nerveux, le joueur incarnera l'un des personnages jouables, tous transformés par un terrible cataclysme en véritables machines à tuer.A l'occasion de sa sortie, Ninja or Die nous communique un tout nouveaux trailer, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça bouge.Retrouvez Ninja or Die, disponible sur Steam