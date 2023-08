Un nouveau jeu Hercule Poirot bientôt disponible

Publié le Jeudi 3 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Ils n'ont pas repris David Suchet comme modèle...

Vous en rêviez ? Moi non plus. Cependant le célèbrissime enquêteur Hercule Poirot, venu tout des des romans d'Agatha Christie, a droit à une nouvelle adaptation jeu vidéoludique intitulée Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case.Incarnez Hercule Poirot, résolvez des énigmes, collectez des indices et interrogez les témoins et les suspects pour découvrir la vérité sur cette nouvelle affaire.Je ne sais pas vous, mais j'aurais beaucoup apprécié un modèle basé sur David Suchet, l'acteur emblématique qui incarne le détective Belge.La sortie du jeu est prévue pour le 29 août 2023, sur consoles Playstation, Xbox, Nintendo Switch et PC.